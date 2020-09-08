美媒：華府擬禁止新疆棉產品進口　將對全球服裝業產生巨大影響

美國傳媒9月7日引述知情人士披露，美國政府以存在「強迫勞動現象」為由，正在考慮對部分或全部中國新疆的棉產品實施禁令，相關政策最快可能於9月8日出台。

新疆是中國棉花的主產區。圖為2019年10月21日，新疆沙雅縣古勒巴格鎮的棉農正在棉田裏採摘棉花。（中新社）

據美國《紐約時報》9月7日報道，三位知情人士透露，美國特朗普（Donald Trump）政府正在考慮對部分或全部中國新疆的棉產品實施禁令，相關政策最快可能於8日出台。

此前有報道稱，中國在新疆存在強迫勞動現象。分析稱，這項可能實施的禁令將對全球服裝製造商產生巨大影響。

這項可能實施的禁令可能會影響到服裝等一系列產品。該禁令的範圍仍不清楚，包括是否將涵蓋從新疆或全中國發貨的所有棉花產品，或可能擴大到含有新疆棉花、從第三國發貨的產品。

《紐約時報》在報道中指出，任何阻止棉花進口的舉措都可能對全球服裝製造商產生巨大影響。

新疆是中國工廠生產的棉花、紡織品、石化產品和其它商品原材料的主要來源地。許多全球最大、最知名的服裝品牌都依賴延伸到中國的供應鏈，包括使用新疆生產的棉花和紡織品。

分析稱，這項新禁令可能會導致大型服裝品牌紛紛撤離中國。在曠日持久的中美貿易戰和美國與中國之間不斷加劇的緊張關係中，許多公司都在尋求將服裝供應鏈轉移到越南、孟加拉國和印度尼西亞等國。

這項措施將由美國海關和邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）發布。該機構過去曾對其懷疑在新疆使用強制勞工的個別公司發布過此類禁令，但該機構一直在考慮對更廣泛的商品類別採取更全面的行動。