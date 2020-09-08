日本新首相熱門人選菅義偉談經濟政策　擬推進實施經濟安保機制

日本執政自民黨總裁選舉9月8日確定有3名候選人報名參與，當中包括勝算最高的內閣官房長官菅義偉。他5日接受日本傳媒的獨家專訪，談及對國家經濟政策的看法。

菅義偉5日接受《日本經濟新聞》的獨家專訪時表示，供應鏈不宜依賴其他國家，生産基地最好能夠分散，以降低風險。

日本自民黨總裁選舉：日本內閣官房長官菅義偉有望接班安倍，成為新首相。圖為菅義偉2019年5月1日抵達東京皇居出席天皇德仁的即位儀式。（Getty）

他直言，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情突顯日本的供應鏈尤其依賴他國，讓他感到吃驚，他舉例指日産汽車因此無法採購零件，工廠無法運行，因此需要依賴特定國家的國民生活必需品的供應鏈，有需要調整。

菅義偉認為，必須進一步推進實施經濟安全保障機制，並將以國家安全保障局為中心，制訂相關的政策措施。

菅義偉5日曾在《讀賣新聞》的電視節目上談到外交政策時稱，自己打算繼承首相安倍晉三的外交路線，也在個人網誌上說將與包括中國在內的鄰國構築穩定關係。

安倍晉三8月28日正式宣布辭任日本首相，新任首相料將由新選出的自民黨總裁接任。自民黨總裁選舉預定9月14日進行投票，目前當選總裁呼聲最高的人選就是菅義偉。