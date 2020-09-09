挪威議員再提名特朗普角逐諾貝爾和平獎　讚促成以色列阿聯酋建交

以色列和阿聯酋實現關係正常化，給中東局勢帶來巨大變化。有挪威國會議員認為美國總統特朗普（Donald Trump）斡旋有功，提名他角逐2021年的諾貝爾和平獎。

美國霍士新聞（Fox News）9月9日報道，挪威議會議員耶德（Christian Tybring Gjedde）提名特朗普角逐2021年諾貝爾和平獎，理由是參與斡旋以色列與阿聯酋關係正常化，達成了「歷史性的和平協議」。

耶德來自挪威的民粹政黨進步黨（Progress Party），他也曾在2018年與另一同黨議員提名特朗普角逐諾貝爾和平獎，當年的理由是特朗普令韓國和朝鮮之間邁向和平、無核化與協調之路。

事實上在特朗普8月13日宣布以色列和阿聯酋達成一項歷史性的和平協議後，特朗普已曾表露自己渴望奪得諾貝爾和平獎，他8月14日在Twitter上轉發帖文，內容正是倡議他應獲諾貝爾和平獎。

特朗普8月14日在Twitter轉發倡議自己獲諾貝爾和平獎的帖文（Twitter截圖）

特朗普取得什麼外交突破？

特朗普和以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）以及阿聯酋阿布扎比王儲穆罕默德（Mohammed bin Zayed Al Nahyan）在8月13日發表一份聯合聲明。聲明中稱，以色列和阿聯酋的「歷史性的外交突破」是應「特朗普總統的要求」進行的，以色列將暫停對美國「中東和平新計劃」中提及的區域「實施主權」，將集中精力拓展與其他阿拉伯和伊斯蘭國家的關係。

路透社9月8日引述一名白宮高級官員報道，特朗普將於9月15日為以色列和阿聯酋關係全面正常化的協議主持簽署儀式。

誰可以提名諾貝爾和平獎？

根據諾貝爾和平獎的機制，各國的立法機構成員、大學教授、前得獎者等都有權提名和平獎，挪威諾貝爾委員會每年進行評選，但主辦方不會公開誰得到提名，提名名單會保密50年。