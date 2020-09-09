劉曉明被指讚好不雅內容　中國駐英使館：遭惡意攻擊

英國保守黨人權委員會成員裴倫德（Luke de Pulford）9月9日發文指中國駐英國大使劉曉明利用官方Twitter賬號讚好不雅影片。中國駐英使館發言人同日表示，劉曉明的賬號遭到網絡惡意。

裴倫德發布截圖，表示劉曉明讚好了一段影片，內容是一名穿有黑色絲襪的女子用腳搓弄一名男子下體，並調侃稱「警告：進食期間勿看」，「難道這就是老羅斯福所說的巨棒外交？」

WARNING: DO NOT READ THIS IF EATING.



The Chinese Ambassador the the U.K. @AmbLiuXiaoMing has just like a tweet of a woman masturbating a man with her feet.



Is this what Roosevelt called big stick diplomacy? pic.twitter.com/Q4HVj08ZST — Luke de Pulford 裴倫德 (@lukedepulford) September 9, 2020

中國駐英使館發言人指，近日，有個別反華分子通過網絡惡意攻擊劉曉明大使推特賬號，大肆惡搞，手段卑劣。使館嚴厲譴責這種惡劣行徑，已向推特公司舉報並保留進一步採取行動的權利，並敦促推特公司認真調查、嚴肅處理，希望廣大網友勿信謠傳謠。