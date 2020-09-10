美媒：TikTok正與美國政府商討　避免完全出售美國業務

美國傳媒9月9日報道，中國短片分享平台抖音海外版TikTok的母公司字節跳動（ByteDance）正與美國政府商討，避免全面出售TikTok美國業務的選項。

圖為8月24日，北京一個車站的抖音廣告海報。（Reuters）

《華爾街日報》9月9日引述消息人士報道，避免全面出售TikTok美國業務的討論自一開始已經存在，但自中國訂立新法加大出售難度以來，相關討論變得緊迫起來。

報道指出，雙方仍在考慮幾個選項，有可能出售，也有可能發生變化。但消息人士稱即使無法全部出售，也有可能讓TikTok進行某種重組，讓美國的合作夥伴加入，保障數據安全並持有少數股權。

中國在8月底頒布新規定，限制包括數據分析及人工智能（AI）等技術出口，使TikTok的收購談判變得複雜。目前關鍵在於TikTok的出售會否把公司的獨有資料運算法包含在內，報道引述消息人士指出，若然運算法不包括在內，TikTok平台的吸引力將大大降低。

特朗普（Donald Trump）政府早前要求，TikTok必須在9月15日前達成交易協議，否則將在20日面臨封鎖。而在8月14日特朗普簽署的行政命令中，規定有關交易需在11月12日前完成。