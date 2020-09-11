中俄印外長莫斯科會晤　聯合新聞稿重申尊重國際法

中國國務委員兼外交部長王毅9月10日與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）在莫斯科會面。中國外交部10日發布三方聯合新聞稿。

王毅到訪俄羅斯莫斯科出席上海合作組織外長理事會會議，期間與拉夫羅夫以及蘇傑生進行三方會談。

中國外交發布的三方聯合新聞稿稱，三國外長本着相互理解、友好和互信精神，就加強三方合作及國際地區重大議題交換意見。指出三方保持合作，攜手發展，有助於全球發展、和平與穩定。

中國國務委員兼外長王毅（右）9月10日在俄羅斯首都莫斯科同俄羅斯外長拉夫羅夫（中）、印度外長蘇傑生共同出席中俄印外長會晤及工作午餐。（新華社）

內文稱三位外長們回顧2020年6月23日在第二次世界大戰勝利暨聯合國成立75周年之際召開的中俄印外長視頻會晤，重申三方支持包容的多邊主義，尊重各方公認的國際法原則。

聲明稱外長們對印方於2019年8月主辦第二次中俄印地區事務司局級磋商、中方於2019年9月主辦第十七次中俄印三國學者對話會、俄方於2019年10月主辦中俄印青年外交官交流、於2020年9月8日舉行中俄印衛生防疫領域負責人及專家視頻會議表示讚賞。同意依靠三國強大的科學和工業能力，中、俄、印可以為降低新冠肺炎疫情影響作出重大貢獻。

文中寫道，中、印兩國外長感謝俄羅斯作為中俄印主席國，在過去一年中組織了多項三方會議。俄羅斯外長正式將中俄印主席國移交給印度外長。