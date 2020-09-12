【非洲豬瘟】中國即日起禁止德國豬肉進口

德國9月10日宣布出現確診首宗非洲豬瘟病例後，中國海關總署及農業農村部9月12日共同宣布，即日起禁止直接或間接從德國輸入豬、野豬及其產品，停止簽發進口檢疫許可證，並撤銷已經簽發的許可證。

德國9月10日宣布出現確診首宗非洲豬瘟病例，圖為7月在德國一個養豬場內（Getty）

中方表示，公告自發布之日起實施，停止簽發從德國輸入豬、野豬及其產品的《進境動植物檢疫許可證》，撤銷已經簽發有效期內的《進境動植物檢疫許可證》。

中方又指，自公告發布之日起啟運的來自德國的豬、野豬及其產品，一律作退回或銷毀處理，至於公告發布之日前啟運的來自德國的豬、野豬及其產品，則要加強檢疫，經檢疫合格後方可放行。

公告表示，禁止寄遞或攜帶來自德國的豬、野豬及其產品入境，一經發現，一律退回或銷毀。至於在入境運輸工具如船舶、航空器、國際列車等，如發現有來自德國的豬、野豬及其產品，一律作封存處理，且在中國境內停留或者運行期間，未經海關許可，不得啟封動用，其廢棄物、泔水等，一律在海關的監督下作無害化處理，不得擅自拋棄。

公告表示，各海關、各級動物疫病預防控制機構及動物衛生監督機構要分別按照《中華人民共和國海關法》《中華人民共和國進出境動植物檢疫法》《中華人民共和國動物防疫法》等有關規定，密切配合，做好檢疫、防疫和監督工作。