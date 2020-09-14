【美國大選】紐約前市長彭博出資7.8億　撐拜登攻取佛州

美國億萬富豪、紐約前市長彭博（Mike Bloomberg）承諾至少提供1億美元（約7.8億港元），以協助民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在11月的大選中，於重要搖擺州份佛羅里達州勝出。

彭博為爭取今屆民主黨總統候選人提名，曾花掉近10億美元，他的競選顧問周日表示，彭博一直致力協助拜登阻止特朗普（Donald Trump）連任，今次斥資將是兌現承諾的一部分，並意味著民主黨可將競選經費用於其他如賓夕法尼亞州等的關鍵州份。

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候選人最少要獲得270張選舉人票才能登上美國總統寶座，佛羅里達州共提供29張選舉人票，僅次於加利福尼亞州（55票）和德克薩斯州（38票），因此向被民主、共和兩黨視為兵家必爭之地，2012年大選由奧巴馬（Barack Obama）在該州勝出，2016年則是特朗普；最新民調顯示，特朗普與拜登在佛州所獲得的支持度接近。

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過往外界認為特朗普的競選經費較多，可能有利最後階段的選情，但8月拜登籌集到的競選經費超越特朗普，如今加上彭博「開水喉」，勢將進一步削弱特朗普經費上的優勢。特朗普日前被問到願意動用多少自己的金錢去競選，他說：「不惜一切。我們需要贏。這是我們國家歷史最重要的一場選舉。」四年前，他亦曾自掏腰包為選舉經費埋單。

（綜合報道）