【新冠肺炎】美國新學年學生感染人數增　喬治亞有學院校長染疫亡

美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，確診人數突破670萬。隨着新學期開始，部分學校復課學生返回校園，有大專院校的確診數字急增，甚至有大學校長染病死亡。

圖為8月29日，波士頓的梅德福（Medford）區塔夫茨大學宿舍。有學生正攜帶生活用品前往宿舍準備新學年。（Getty）

美國有線新聞網絡（CNN）報道，儘管不少大學在新學期提供遙距授課，但還是無阻學生在新學期返回校園，導致部分大學村出現疫情爆發。如密歇根州立大學（Michigan State University）自8月24日重開後，至今已錄得342宗感染個案，全體學生被要求隔離14天。

美國《紐約時報》報道，過去一周美國全國大學已錄得新增3.6萬宗感染。報道指疫情至今約有8.8萬名大學生或教職員染病，共造成60宗死亡個案，其中最近一宗是來自北喬治亞技術學院（North Georgia Technical College）。大學校長艾夫斯特（Mark Ivester）染病後在9月12日不治，終年57歲。

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俄亥俄州邁阿密大學（Miami University）在9月5日有6名學生被揭違反限聚令舉行聚會，而其中一人被確診感染新冠肺炎。學校聲明指會深入調查，若確認學生違反規則將予以懲處。