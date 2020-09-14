美國駐華大使布蘭斯塔德突然卸任離開中國

美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）卸任，已在返回美國途中。美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9月14日在Twitter發文，感謝布蘭斯塔德逾3年以來的貢獻。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）14日報道，華府撤換駐中國大使布蘭斯塔德。

蓬佩奧是在美國時間周一早上公布有關安排的，惟沒說明布蘭斯塔德被撤換的原因，也未有說美國總統特朗普（Donald Trump）將提名誰接任。

有關人事安排在12日看來已見端倪。特朗普12日因故致電參議員恩斯特（Joni Ernst），總統在電話中指出，布蘭斯塔德會代表他到艾奧瓦州出席大選造勢活動，但內容沒提及他在北京的工作會怎樣。

獲特朗普委任 赴華履新

布蘭斯塔德曾任艾奧瓦州長，是美國在任任期最長的州長。他自1982年起上任，1999年卸任。2011年他重回這個崗位，2017年卸任。特朗普當選總統後不久，便確認讓他擔任駐華大使。

哥倫比亞廣播公司14日在報道中指出，特朗普任命布蘭斯塔德的原因，是他與中國國家主席習近平的私人關係。早在30多年前，布蘭斯塔德就接待仍任職河北基層的習近平。1983年，時任河北省正定縣縣委書記的習近平帶領一個玉米加工考察團往艾奧瓦州，由布蘭斯塔德接待。

I thank Ambassador Terry Branstad for his more than three years of service to the American people as U.S. Ambassador to the People’s Republic of China. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 14, 2020

布蘭斯塔德以8月以《基於對等重置關係》（Resetting the Relationship Based on Reciprocity）為題發表署名文章，向《人民日報》投稿而被拒絶。他在文中提及中美關係「變得愈來愈不平衡。一個例子是對於美國公司、新聞工作者、外交官乃至公民社會來說不平等的准入機會。」

蓬佩奧就此指摘，《人民日報》發言人亦指文章「內容漏洞百出，與事實嚴重不符」，因此拒絶刊發。



《人民日報》稱「長期以來，對於包括布蘭斯塔德大使在內的、對中國秉持客觀公正態度的各國友人，向《人民日報》投稿並申請刊發文章一事，我們一直持積極開放的態度。」

在美國駐華大使館網站頁面上，仍有布蘭斯塔德的肖像照片。（美國駐華大使館網站）

蓬佩奧9日在一份題為《中國虛偽的宣傳系統》的英文聲明稱：「《人民日報》的回應再次暴露中國共產黨對言論自由以及認真的智力辯論的恐懼——還有北京抱怨其他國家對它缺乏公正和互惠的對待時的虛偽。」

中國外交部發言人趙立堅回應時稱：「美方此舉顯然與新聞自由無關，完全是精心設計，故意碰瓷、找茬。」