【中歐視像峰會】北京華府關係趨僵　中歐有意加強夥伴關係

中國、歐盟、德國領導人9月14日舉行視像會晤，俄羅斯專家們認為，此次將發出強勁政治訊號，相互擴大市場開放，解除貿易、投資和金融合作壁壘，將使各方最大程度地接近達成投資協議。

俄羅斯衛星通訊社指出，德國是中歐新對話機制的倡議國。如果不是因為新冠肺炎（COVID-19）疫情，9月13日至9月15日歐盟中國峰會將在德國萊比錫召開。

中國人民大學歐盟研究中心主任、歐盟「讓・莫內」講席教授王義桅指出，組織中國、德國和歐盟領導人會晤，是默克爾發展中歐關係的貢獻之一。在美國就中歐構建關係進行打壓之際，德國的立場具有決定性意義。（AP）

德國之聲稱，這原本會是中國領導人第一次和歐盟全體27國的領導人會聚一堂，由德國總理默克爾（Angela Merkel）擔當東道主，那將是德國擔任歐盟輪值主席國任期內的地緣政治高光時刻。

與之相比，此次視像峰會縮短為一天。9月14日，中國國家主席習近平，歐盟輪值主席德國總理默克爾、歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）以及歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）將網上進行會談。

不過，俄羅斯科學院歐洲所副所長別洛夫（Vladislav Belov）認為，倡議依然有效，首次「27+1」峰會或在2020年年底舉行。而且，9月14日的會晤議程，依然按照萊比錫峰會面對面那樣進行。「德國作為歐盟理事會主席國、以及默克爾的個人貢獻在於，首次嘗試在最高層面與北京舉行綜合性談判」。

在布魯塞爾和北京7月28日進行最後一輪談判後，中國副總理劉鶴表示，中國和歐盟將加快談判，以便在2020年年底前達成一項中歐投資協議。（Reuters）

已經歷7年30場談判

此次視像峰會舉行前，歐盟駐華大使郁白（Nicolas Chapuis）表示，開放市場和消除公司壁壘，應成為峰會討論的優選題目。從制度上講，各方在此問題上的立場應有利於新投資協議的通過。各方在7年多時間裏，已經舉行了30場談判。

目前，歐盟希望中國開放市場、提供更好的准入條件等，北京則要求外國在華投資企業向中企轉讓技術等。圖為2018年7月16日，中國總理李克強（中）與歐盟領導人會晤後參加記者會。（Reuters）

別洛夫認為，有更多的證據表明，「同意」要多於「反對」。「德國將竭盡所能簽署協議，米歇爾和馮德萊恩對此也有着清晰的目標，歐盟甚至比中國更需要這份協議。與此同時，如果相互投資沒有清晰的立場，那麼『一帶一路』倡議就難以推動。中國人是談判能手，歐洲人也是。有些問題已經商定，相互指責的問題依然存在。也許，峰會可幫助解決現存問題」。

中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）9月10日披露，近期已經與中國副總理胡春華見面，向他重申簽約的重要性。強調「我們真的需要一份雙方簽字、能夠兑現的（中歐投資協議）」。

北京學者指出，中國期待與歐盟鞏固高層溝通，向世界經濟發出正面信號，為防止大國對抗，中歐需達成共識。與會期間，習近平進行溝通或做出一些承諾，對於中歐全面投資協定2020年年底能夠完成起到至關重要的作用。