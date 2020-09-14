菅義偉的政綱與承諾　料延續安倍晉三政策同時推動改革

日本官房長官菅義偉順利取得黨總裁選舉勝利，預定將接任安倍晉三成為新首相。 菅義偉被指會繼承安倍包括外交和內政的政策，但他本人亦有提出獨自的政策方向。以下是他在宣布參選以來，發表的政綱及承諾。

圖為9月14日，菅義偉勝出自民黨總裁選舉後，讀賣新聞派發號外報道。（Reuters）

延續「安倍經濟學」經濟政策

菅義偉將繼承安倍的貨幣寬鬆政策，並延續「安倍經濟學」，達成通脹目標。相對於日本債台高築的財政問題，菅義偉會優先解決經濟增長問題。他在9月13日表示，政府為應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情打擊，應考慮無限制發放債券，強調只有經濟增長，創造就業機會和保護企業，才能推動財政改革。

菅義偉反對降低消費稅，但表示未來十年不需要再增加消費稅。

作為改革派和農家出身的他，外界亦預期菅義偉會注重振興地方經濟。如延續國內旅遊推廣的同時，在疫情過後旅客恢復正常後，讓更多訪日旅客分流至其他地區。

地方及行政改革

菅義偉表示有意推行地方銀行改革，把多餘的銀行整合起來，外界預期他在上任後，會對金融界有重大的調整。

在民生上，菅義偉承諾會改善目前三大電話商壟斷局面，提高大氣電波租用費的同時，透過修法引入競爭，降低手機電話費。日本電話費昂貴為人詬病已久，菅義偉過去兩年已多次表示有意整頓。

另外，菅義偉亦表示將要改革垂直分割的行政體系，打破既得利益層，並改革行政監察系統，以回應安倍近年接連爆出的行政失當問題。菅義偉亦表示有意讓有改革意識的人員擔任內閣成員。

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延續安倍外交政策

外交方面，菅義偉表示日美同盟繼續是日本外交的安保支柱，日本將繼續尋求包括中國在內的鄰國，建立穩定關係。

菅義偉又表示，他願意不設條件，與朝鮮領導人金正恩對話，解決朝鮮綁架日本人的長年問題。

對於中國國家主席習近平訪日，菅義偉表示目前應集中疫情，不是討論相關議題的時候。

菅義偉過去的政績大都集中於國內，在外交上較為缺乏。他雖然表示自己曾參與安倍過去的各個外交事務，有相當的外交經驗，但外界一般認為外交將會是他的弱項。

新冠疫情與奧運

菅義偉強調阻止新冠疫情散播的同時，緩和其帶來的經濟衝擊是最優先事項。不過相信他的重啟經濟步伐不會特別加快，菅義偉表示要遏止疫情，才是讓經濟重啟的最大關鍵。

菅義偉亦表示，會擴大日本檢測能力，並確保讓日本所有國民能獲得足夠疫苗。

對於東京奧運，菅義偉表示會盡一切能力，讓奧運可以如期舉行。東奧原定在2020年舉行，但因疫情關係延後一年，至2021年7月。