【英國脫歐】約翰遜擬違反部分協議　英國將表決《內部市場法案》

英國脫歐的過渡期會在12月底屆滿，惟英國及歐盟談判仍然膠着。英國9月9日正式公布《內部市場法案》（Internal Market Bill），但部分條款被指與脫歐協議有衝突，變相推翻協議部分內容。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）政府推出的這個法案，會在英國時間14日在國會交由議員進行辯論及表決。國會將會決定是否將該法案推進至下個階段。

過去數天英國不少政界重量級人物公開批評，稱此舉損及英國聲譽。他面對黨內反對的聲音愈來愈多，愈多議員表示反對。約翰遜在下議院握有80席的多數優勢，但有人擔心可能再度出現黨員「叛變」的情況。

歐盟亦已要求約翰遜9月底前放棄法案。

英國脫歐：圖為9月14日支持歐盟的人在倫敦的國會大樓外請願。（AP）

約翰遜在公布法案時強調，法案可以保住北愛爾蘭的工作機會與和平，並允許北愛爾蘭與英格蘭、蘇格蘭、威爾斯之間的自由貿易。但法案被指一旦通過，將違反英國本來與歐盟達成的脫歐協議。

約翰遜政府之前否認英國撕毀與歐盟協議，並形容此舉只是對協議部分內容作出「極為具體的領域的一點點闡明」。北愛爾蘭事務大臣盧柏敦（Brandon Lewis）9月8日承認，該法案將「有限地」違反國際法。