【中印衝突】印度防長警告中國：已就所有結果做準備

中印外長達成五點共識4天後，印度防長辛格（Rajnath Singh）9月15日向中國發出警告。辛格稱印度與中國的邊境問題仍未解決，因為中國不承認現有邊界。

辛格在向國會發言時表示：「我想向尊敬的國會，以及通過它讓全國知道，我們確保印度領土完整，已就所有後果做準備。」

他說：「印度在主權議題非常認真」以及國家已就「所有突發狀況」做準備，去確保主權完整。新德里電視台在15日的報道中指出，這被視為在實控線多次發生越界的事件時，印度對中國發出的有力警告。

辛格就與中方在俄羅斯舉行的會議提供詳情，稱他已在會上表明，印度想以和平方式解決事件，以及想中方與印方合作。此外印度對保護主權及領土完整的決心是毋庸置疑。

外交部稱鋪設光纖電纜報道不實

除了兩國在有爭議的邊境發生對峙以及曾有衝突，路透社15日引述2名印度官員稱中國軍隊正在拉達克（Ladakh）班公湖（Pangong Tso）以南，鋪設光纖電纜。

報道稱它們可為解放軍前線部隊及後方基地提供安全通訊線路。路透社指此舉暗示解放軍有意堅持長期留在此地，即使中印在進行高級別談判。

中國外交部15日就軍方被指在中印邊境的相關地方建設光纖網絡一事回應，稱相關新聞不是真實，並希望印度會有實際行動去改善當地情況。