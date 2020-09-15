【中印關係】解放軍被指在班公湖地區鋪設地下光纜　中方：不屬實

路透社9月14日報道，兩名印度官員指中國解放軍在中印邊界班公湖地區鋪設地下光纜，中國外交部發言人汪文斌9月15日回應稱，有關報道不屬實，他又呼籲印方認真落實兩國外長達成的共識，以緩和邊境緊張局勢。

9月10日，中國外交部長王毅（右）在俄羅斯首都莫斯科出席上海合作組織外長會期間會見印度外長蘇傑生，雙方就緩和邊境緊張局勢達成五點共識 （新華社）

根據中國外交部官方網站，在9月15日舉行的外交部例行記者會上，有記者問中方能否證實印方提出的關於「中國軍隊在中印邊界班公湖地區鋪設地下光纜」的說法，發言人汪文斌回應稱「據我所知，有關報道不屬實。」

關於中印兩軍的動向，汪文斌表示，兩國外長在莫斯科會晤期間，就共同推動邊境局勢緩和降温達成積極共識，未來將繼續通過軍事和外交渠道保持密切溝通，推動解決現地問題。中方希望印方認真落實兩國外長共識，同中方相向而行，為緩和局勢作出切實努力。

中國外長王毅與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）之前9月10日在莫斯科舉行了會晤， 雙方就緩和邊境緊張局勢達成五點共識。另一方面， 印度防長辛格（Rajnath Singh）9月15日就印中邊境問題發表了講話。他表示，維護印中邊境地區的和平與安寧對兩國關係的進一步發展至關重要，但截至目前仍沒有一個能夠讓雙方都能接受的解決方案，原因與中方在邊界問題持不同看法有關，即中方不承認傳統的邊界線。