王毅訪問蒙古晤外長　示威者抗議到訪高叫捍衛母語

中國外交部長王毅9月15日在烏蘭巴托同蒙古外交部長恩赫泰旺（Nyamtseren Enkhtaivan）舉行會談。路透社報道，首都烏蘭巴托有示威抗議王毅到訪，指控北京壓迫蒙古文化。

王毅指出，中方願同蒙方進一步加強抗疫合作，將繼續支持蒙古經濟社會發展和民生改善並同蒙方分享發展機遇，雙方還要共同努力，確保兩國關係長期健康穩定發展。他指，尤其要相互尊重國家主權和領土完整，不干涉對方國家內部事務，這不僅是兩國建交時的政治承諾，也是國際關係的基本準則，應當成為確保兩國關係健康穩定發展的「定海神針」。

王毅表示，中蒙同為發展中國家，在國際地區事務中擁有廣泛共同利益。雙方要加強在聯合國等多邊框架的支持配合，共同發出反對單邊主義、支持多邊主義，反對分裂對抗、支持合作共贏的積極聲音。

恩赫泰旺表示，蒙方高度重視蒙中關係並且將對華合作置於蒙古國外交優先位置，中國外長王毅是疫情後首位對蒙古國進行訪問的外長，這是中方對蒙中關係高度重視和兩國傳統友誼的生動體現。蒙方感謝中方提供的抗疫物資援助，願繼續同中方深化多領域合作。

兩國外長重申並確認，中蒙將相互尊重主權、獨立和領土完整，互不干涉對方國家的內部事務。雙方還簽署修訂後的《中蒙邊境口岸及其管理制度協定》、中蒙外交部年度合作計劃等文件。

近百名和平示威者於總統府前的蘇赫巴特爾廣場抗議，高叫「捍衛母語」和「王毅走開」等口號。有示威者表示，蒙古領袖必須發聲，並指如果政府因為國際關係和經濟穩定而噤聲，一個接一個的蒙古人將被壓榨，蒙古將不再存在。