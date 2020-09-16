印媒稱中印曾在班公湖鳴槍100至200發　比9月7日更嚴重

印度一名高官透露，在中印外長9月10日會晤前，中印軍隊曾在班公湖北岸發生比9月7日晚鳴槍事件更激烈的開火事件，雙方向空中開了「100到200槍」。

據《印度快報》9月16日報道，在中印外長10日在莫斯科會晤達成五點共識前，中印邊境緊張局勢持續升級，導致中印軍隊在班公湖北岸發生開火事件，其激烈程度遠遠超過7日晚在丘舒爾（Chushul）發生的鳴槍示警事件。

一位了解細節的印度政府高級官員說，這起事件發生在中印兩軍爭奪班公湖北岸控制權的過程中。根據這名軍官的說法，在3號指（Finger 3）和4號指（Finger 4）向北延伸形成一個山脊之前的山脊線上，中印雙方向空中開了「100到200槍」。

報道指出，到目前為止，中印雙方都沒有正式就丘舒爾鳴槍事件後在北岸鳴槍一事發表任何聲明，這次鳴槍規模更大。

這名官員說，在9月的第一周，在班公湖的南岸和北岸，「有很多行動」。他提到，9月的第一周，該地區發生了「多宗」槍擊事件。

他說，有一件「小事件」，「我們的同僚甚至覺得還沒有嚴重到可以報吿的程度」。他說，這是「神炮山（Mukpari）事件，開槍兩發，一天後我們才知道。」

這名官員說：「然後在（班公湖）北岸，雙方發射了100發到200發子彈」，「這裏靠近3號指和4號指的山脊。」