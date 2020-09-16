路透社：華為高層與涉違美國制裁令企業有更密切關係

路透社9月16日稱，被指是中國電訊設備生產商華為用來規避美國制裁令、向伊朗出口美國電腦設備的星通技術（Skycom Tech Co Ltd.，下稱Skycom），與華為子公司、巴西華為有從未曝光的業務往來。

華為被指透過Skycom在2007至2014年與伊朗交易。華為稱2007年已出售Skycom所有股份，並否認有任何不當行為。華為與Skycom在2012年12月，結束雙方有關伊朗的往來。

路透社16日稱發現華為巴西與Skycom此前從未被報道過的連繫。在呈交巴西聖保羅政府的商業文件，顯示Skycom股份出售後5年，它與華為仍有密切關聯。華為兩名高層人員胡厚崑和郭平在2007年較後期，仍與Skycom有連繫。

文中指出，Skycom在2002至2012年間在巴西有業務。記錄顯示，Skycom曾購入華為巴西分公司少量股份。胡厚崑2002年5月在聖保羅工作，擔任華為巴西的經理。他後來離開巴西。

圖為5月27日中國電訊設備商華為華為副董事長孟晚舟離開加拿大溫哥華居所，前往卑詩省最高法院。（Getty）

路透社引述香港公司註冊記錄顯示，他與郭平在2007年擔任華為在香港的另一分公司華盈管理有限公司（Hua Ying Management Co Ltd.，下稱華盈）的董事。公司自2007年2月起取得Skycom所有股份。胡厚崑、郭平及孟晚舟都是華盈的公司秘書。9個月後，Skycom的股份轉至另一公司Canicula Holdings Ltd.。它在毛里求斯註冊。

路透社引述呈交至加拿大的法庭文件顯示，美國政府部門指控Canicula被華為當成是其子公司。華為向Canicula放貸，讓它收購Skycom。貸款則來自Huawei Tech Investment，它與華為巴西曾共同持有Skycom。

美國政府部門就案件呈交的文件稱華為繼續控制Skycom，讓後者成為「非正式子公司」。

路透社稱胡厚崑及郭平的名字，是未見於美國法律文件。他們與Skycom的關係，以及在巴西的活動，之前都未被報道過。

本港註冊的華盈管理有限公司目前仍在運作，由華為全資擁有，根據今年8月31日最新的香港公司註冊處周年申報表，孟晚舟、郭平、胡厚崑仍擔任董事。