巴巴多斯計劃不再承認英女王為國家元首　邁向共和

加勒比海島國巴巴多斯總督梅森（Sandra Mason）9月15日表示，政府計劃不再承認英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）為國家元首，邁向共和。她表示，巴巴多斯人是時候放下殖民時代。

梅森代表總理莫特利（Mia Mottley）發表演說，指巴巴多斯人想有一位巴巴多斯人作為國家元首，所以巴巴多斯將為擁有完全主權踏出下一步，於慶祝獨立55周年時成為一個共和國。2021年11月是巴巴多斯獨立55周年。

白金漢宮表示，有關問題是巴巴多斯人民的事情。英國廣播公司（BBC）引述白金漢宮的知情人士指，有關想法並不是出乎意料，過往已經多次公開提到。外交部則指，應該交由巴巴多斯作出決定。

圖為1966年2月18日，英女王伊利沙白二世和菲臘親王訪問巴巴多斯，向群眾揮手。（Getty Images）

巴巴多斯是英國前殖民地，1966年宣布獨立，自此跟加拿大、澳洲和多個加勒比海國家一樣，和英國王室維持正式關係。如果最終成事，巴巴多斯將會是繼特立尼達和多巴哥、多米尼加和圭亞那後，再有英國前殖民地成為共和國。上述三國仍然是英聯邦成員。

1625年，英格蘭佔領巴巴多斯，其後用作生產甘蔗，同時成為跨大西洋奴隸貿易的熱點，種植地主人將俘虜得來的非洲人送到當地打工。直到1834年，巴巴多斯廢除奴隸制度。國家的經濟目前以旅遊業和金融業為主。