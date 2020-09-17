美國眾議院公布737 MAX空難調查報吿　批評波音與FAA

美國眾議院運輸和基礎設施委員會16日公布長達246頁的波音737MAX系列飛機空難事故調查報吿，批評波音公司和美國聯邦航空管理局（FAA）在安全問題上的重大失誤。 波音公司回應指，一直全面、廣泛地配合調查，也一直在努力加強公司的安全文化，重建客戶和監管機構的信任。

美國眾議院9月16日公布有關波音737 MAX的空難調查報吿，圖為美國波音公司的737 MAX客機（Getty）

綜合媒體9月17日報道，事故調查報吿在對波音公司及聯邦航空管理局的24名僱員進行採訪，以及整理約60萬頁記錄的基礎上，結束了為期18個月的調查。報吿稱，2018年10月獅航客機失事和2019年3月埃塞俄比亞航空公司航班失事，這兩宗事故導致346人死亡，是工程缺陷、管理不善和嚴重缺乏聯邦監督的後果。

報吿指出關於飛機設計、建造及認證等五大問題。第一，民主黨認為，與歐洲競爭對手Airbus及其推出的A320neo展開的競爭，導致波音公司將削減成本置於安全之上，並允許許多飛行員無需接受模擬訓練。

第二，該公司對MCAS軟件做出了錯誤設計，該軟件被認為是導致飛機俯衝的罪魁禍首。第三，波音公司對聯邦航空局隱瞞了關鍵信息。第四，聯邦航空局將監督權下放給波音員工的做法簡化了認證過程，使它處於被動位置。第五，民主黨人指責聯邦航空局管理層庇護波音公司，解僱了自己的專家。

波音公司在一份聲明中表示，自2019年初委員會的調查開始以來，波音公司全面、廣泛地配合，並一直在努力加強公司的安全文化，重建起客戶和監管機構的信任，包括超過37.5萬小時的工程測試時間以及1300次試飛。聯邦航空管理局也在一份聲明中表示，它將與運輸和基礎設施委員會合作，聽取任何建議，並做出自己的改變。

波音公司表示，一旦美國聯邦航空管理局和其他監管機構確定 MAX 可以安全返航，它將成為歷史上受到最徹底審查的飛機之一，他們對其安全性充滿信心。