劉曉明晤英國駐華大使吳若蘭　期望兩國關係早日重回正軌

中國駐英國大使劉曉明9月16日和英國新任駐華大使吳若蘭會面。劉曉明表示，希望即將赴華履新的吳若蘭，為推動中英關係發展發揮積極作用。吳若蘭則指，英中必須為進取的合作關係努力。

劉大使表示，當前中英關係遇到困難，正處在十字路口。只要國際關係基本準則得到遵守，特別是互相尊重主權和領土完整、互不干涉內政和平等互利，兩國關係就能克服當前困難，早日重回正軌，實現穩定健康發展，造福兩國人民。

吳若蘭期待赴華就職，表示英中關係當前處於關鍵時刻。英方願與中方坦誠對話，深化貿易投資、「一帶一路」等領域合作，加強國際協作，使英中關係更好惠及兩國。吳若蘭表示，願在任內與中國各界廣泛接觸、增進相互了解，努力推動英中關係不斷向前發展。

曾任英國駐香港和澳門總領事的吳若蘭透過社交媒體表示，兩國必須於氣候、醫療和貿易方面建立進取的合作關係，並就較棘手的問題對話。她期待為一個符合英國價值的成熟和正面英中關係提供支援。