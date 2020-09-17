劉曉明晤英國駐華大使吳若蘭　期望兩國關係早日重回正軌

撰文：梁凱怡
最後更新日期：
中國駐英國大使劉曉明9月16日和英國新任駐華大使吳若蘭會面。劉曉明表示，希望即將赴華履新的吳若蘭，為推動中英關係發展發揮積極作用。吳若蘭則指，英中必須為進取的合作關係努力。
劉大使表示，當前中英關係遇到困難，正處在十字路口。只要國際關係基本準則得到遵守，特別是互相尊重主權和領土完整、互不干涉內政和平等互利，兩國關係就能克服當前困難，早日重回正軌，實現穩定健康發展，造福兩國人民。
吳若蘭期待赴華就職，表示英中關係當前處於關鍵時刻。英方願與中方坦誠對話，深化貿易投資、「一帶一路」等領域合作，加強國際協作，使英中關係更好惠及兩國。吳若蘭表示，願在任內與中國各界廣泛接觸、增進相互了解，努力推動英中關係不斷向前發展。
曾任英國駐香港和澳門總領事的吳若蘭透過社交媒體表示，兩國必須於氣候、醫療和貿易方面建立進取的合作關係，並就較棘手的問題對話。她期待為一個符合英國價值的成熟和正面英中關係提供支援。
Valuable meeting with @AmbLiuXiaoMing before heading to Beijing. We can and must work for ambitious UK-China collaboration, on climate, health, trade, engaging on trickier topics too. I look forward to supporting a mature, positive UK-China relationship, in line with UK values. pic.twitter.com/J98XPqhrRI— Caroline Wilson (@CWilsonFCO) September 16, 2020