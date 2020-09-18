前模特兒聲稱23年前遭性侵　特朗普競選陣營否認

前模特兒多里斯（Amy Dorris）接受英國《衛報》專訪，聲稱1997年於紐約觀賞美國網球公開賽時遭現時的美國總統特朗普（Donald Trump）性侵。她指，特朗普將舌頭伸進她的喉嚨，並撫摸她全身。特朗普競選陣營9月17日否認指控。

當年多里斯只有24歲，男朋友是時尚生活雜誌創辦人賈森．賓（Jason Binn），對方帶她到紐約過周末。由於男朋友是特朗普的朋友，他們一起相處了幾天。特朗普當時51歲，已經跟第二任妻子梅普爾斯（Marla Maples）結婚。

1997年9月5日，多里斯一行人前往特朗普的貴賓廂觀賞網球賽。期間，多里斯前往洗手間，出來時看到特朗普，本來以為對方等候用廁所。據她所指，特朗普跟她搭訕，然後就將舌頭強行伸進她的喉嚨。多里斯將他推開，但特朗普捉得更緊，用手撫摸她的臀部、胸部、背部和全身。

多里斯指，當時向特朗普說「不，請你停止」，但對方不在乎，「不管你是誰」，「任何時候任何人說不，意思就是不。」多里斯嘗試用牙齒反抗，「我想我可能傷到他的舌頭」。她表示，對此感到震驚，感到被侵犯，不過沒有消化過來，只是假裝沒有事發生過，「我不知道，我感覺被迫如此做」。

翌日，多里斯和男朋友再到貴賓廂觀賞球賽。她換上較「保守」的打扮，不過特朗普仍然想追求她，問她：「你想像到自己定居這裏嗎？」她表示，不管有沒有更換衣服，情況都一樣。

2016年，特朗普首次參選總統時，有多名女性指控遭特朗普性侵。多里斯曾想過公開事件，不過最終因為不想對家庭造成傷害而打消念頭。《衛報》最初從多里斯的前模特兒公司得悉事件，15個月前接受訪問，不過多里斯當時不確定要公開事件，直到最近下定決心公開，希望成為兩名女兒的榜樣。

1997年，特朗普、多里斯和賈森．賓觀賞美國網球公開賽。（影片截圖）

特朗普透過律師事務所向《衛報》否認曾騷擾、虐待或對多里斯有不當行為。律師指，如果事件屬實，應該有很多證人可以作證，多里斯亦未曾向執法部門或特朗普提出指控，認為此時公開事件背後有政治動機。

特朗普的競選陣營亦否認指控。法律顧問埃利斯（Jenna Ellis）表示，指控完全不實，並考慮對《衛報》惡意發布沒有根據的新聞採取法律行動。《衛報》回應指，堅持有關報道。報章刊出多里斯提供的相片，顯示她和特朗普一起觀賞賽事，並訪問了多名曾跟多里斯傾訴事件的人。