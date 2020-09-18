【歐洲疫情】英國住院患者每8天增一倍　法國新增病例創單日新高

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球多國持續，歐洲疫情有反彈跡象，包括英國和法國。英國衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）9月18日表示，當地每相隔8天，新冠肺炎的住院患者增加1倍，情況令人憂慮。 法國9月17日的新增病例數目創該國受疫情影響以來的單日新高，東南部城市尼斯（Nice）宣布收緊防疫限制措施，將禁止在公共場所10人以上的聚會。

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英國的新冠肺炎確診病例在9月再次開始上升，該國上周每天新增病例維持在3千至4千宗。衞生大臣夏國賢18日表示，全國新冠病例增加速度正在加快，「大概每隔8天，住院人數就增加1倍」。

夏國賢被記者問到英國會否在10月再次實施全國封城。夏國賢說，封城是最後手段，政府會竭盡全力應對疫情，他被追問時回應稱「我現在無法給你答案。」

法國新增確診創疫情以來新高

至於在法國，當地衞生部9月17日數據顯示，該國過去24小時新增10,593宗確診病例，創該國疫情以來單日新高。

法國東南部城市尼斯9月18日公布，該市將禁止在公共場所10人以上的聚會，並收緊室外飲酒的規定，以遏制在該區正增加的新冠肺炎病例。