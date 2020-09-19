【新冠肺炎】北半球爆第二波疫情　歐洲部分地方實施封鎖

北半球冬季臨近，很多國家面臨第二波新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情。西班牙馬德里（Madrid）部分地方9月21日起實施封鎖，愛爾蘭都柏林（Dublin）及法國都有類似措施。

西班牙馬德里是全國疫情最嚴重的地方，政府18日指，馬德里地區單日新增1,553宗病例，當地感染率比全國平均感染率高逾1倍。自21日起，馬德里內37個疫情最嚴重的區域會實行封鎖措施，逾85萬人會受影響。

該國衞生部18日公布，國內一天之間新增14,389個病例，累計個案增至640,040個。死亡個案新增90個，令累計增至30,495個。部門稱已確認個案處於增加的趨勢。

愛爾蘭都柏林是全國首個啟動3級疫情響應機制的地方，預料措施會維持3周。民眾在措施下除了工作、上課以及其他必要原因，不得進出城市。政府在民眾舉行聚會，以及食肆與酒吧提供堂食都有限制。

愛爾蘭6月下旬至7月初曾有個別日子，新增確診個案僅個位數，惟在8月開始走升，進入雙位數的狀況，9月增幅進一步提高。衞生部18日傍晚公布，全國新增253宗個案，累計增至32,271宗。

法1天新增逾萬個案

法國在6月下旬一度沒有新增個案，之後卻逐步增加。新華社引述法國公共衞生局19日公布，全國新增13,215確診個案，令累計個案增至428,696個。這是自法國疫情爆發以來，單日新增確診個案最多的一天。此外，國內新增死亡個案123個，累計個案增至31,249個。這是自5月中以來，法國最多死亡個案的一天。

包括馬賽（Marseille）及尼斯（Nice）在內的數個城市，準備實行更嚴密的措施。

法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）同日宣布確診染疫但無病徵，稱會在家工作。

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英國18日錄得4,322宗確診個案，為自5月8日以來最多。據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據，截至香港時間19日下午5時22分，英國全國累計有388,416宗病例。首相約翰遜（Boris Johnson）指，無可避免會出現第二波疫情，但他不想再次封鎖全國。