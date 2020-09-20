特朗普：批准TikTok甲骨文交易　新公司總部設於德州

字節跳動手機應用程式抖音海外版TikTok被指危害國家安全，面臨華府封殺。美國總統特朗普（Donald Trump）9月19日表示，「從概念而言」（in concept）已經批准TikTok和甲骨文的交易。現時有待中國政府首肯計劃。

根據財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）指，新公司將名為TikTok Global。特朗普表示，新總部將設於德州，聘請最多2.5萬名僱員，並將為美國教育基金捐出50億美元。特朗普表示，這樣將滿足他的要求，政府將從交易收到一筆錢。

特朗普表示，TikTok和中國再沒有關係，手機應用程式亦將完全安全，指這是協議的一部份。他說，沃爾瑪和甲骨文兩間美國公司將完全控制TikTok。

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彭博社引述知情人士報道，特朗普18日和甲骨文主席艾利森（Larry Ellison）以及沃爾瑪行政總裁Doug McMillon交談，指他仍然期望美國政府從交易收到一筆現金款項。知情人士透露，新的美國公司有意於一年左右的時間內上市。

《華爾街日報》則引述消息人士指，沃爾碼和甲骨文將得到新公司兩成股權，其中甲骨文所佔部份較多，而美國公司和投資者將佔53%股權，滿足華府要求。至於中國投資者則佔36%，另外來自歐洲的投資者佔11%。