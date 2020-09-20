【新冠病毒】匈牙利研究指病毒「好頑強」　堅靱＋自癒＋耐熱

匈牙利一個研究團隊9月17日發表一篇研究報告，當中指出新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）可能是已知最具物理彈性的病毒，它的自癒力很強，而且很耐熱，或令它能適應不同的環境。它並沒有如研究人員所猜想般，像氣球爆破一樣爆開。

澤梅爾魏斯醫科大學（Semmelweis University）一個由克勒邁爾（Miklos Kellermayer）博士帶領的團隊17日在生物學預印本資料庫BioRxiv中發表研究報告。團隊在實驗時將病毒粒子放在托盤上，上面塗有能固定病毒的生物結合物料。在顯微鏡下，他們將納米針頭刺進病毒，觀察它在刺激下有何反應。

新冠肺炎：圖為2020年9月2日，新冠病毒結構的構想圖。（AP）

團隊將針頭由上而下刺進病毒，發現它會被壓扁，在針頭被抽走後立即反彈。他們重覆這動作100次，病毒仍幾乎完整無缺。他們形容病毒「出奇地有復原能力」，即使重覆變形、其整體結構以及病毒內的東西也似乎不受影響，病毒的慣性及自癒特點或令它能適應大量不同的環境。

克勒邁爾及研究員將病毒粒子加熱至攝氏90度，並維持10分鐘，竟然發現病毒的整體結構只有少許變化。只是病毒上有一些棘蛋白脫落。病毒的耐熱力強，或與它們的氣態膠體及表面穩定性有關。

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團隊的病毒樣本有61條棘蛋白，與中國專家估計它有26條、英國專家估計的24條不同，證明病毒的結構變化比他們想像中大。他們用針頭刺病毒的尖刺後，看到它們會快速並高頻率地擺動，這或有助它們尋找並鈎住宿主細胞。