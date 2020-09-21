美國商務部威脅封禁微信　騰訊發公吿回應

9月20日，美國商務部禁止美國民眾下載WeChat的命令將生效，騰訊控股有限公司在港交所發布澄清公吿進行回應。

騰訊公司在9月20日發布的公吿中稱，美國商務部於2020年9月17日發布了《被禁制交易識別：為執行第13943號行政命令以及應對WeChat和跟訊息通訊技術及服務供應鏈有關的國家緊急狀態的威脅》。根據被禁制交易識別，美國商務部部長已識別於2020年9月20日（美國東岸標準時間）生效與WeChat應用程序相關之被禁制交易。

公吿稱，被禁制交易識別對在美國國境內使用WeChat應用程序施加了一些限制和禁止，包括禁止通過美國的網上移動應用程式商店進行發布或維護WeChat應用程序，以及提供若干技術服務用以在美國運行或優化WeChat應用程序，例如內容推播服務以及互聯網託管和點對點服務。

騰訊公司指出，被禁制交易識別下的禁制生效後：(1)美國現有WeChat應用程式用戶可能可以繼續使用WeChat應用程序進行交流；(2) WeChat應用程序可能無法在美國獲得新用戶，而現時在美國的用戶持續更新WeChat應用程式也可能受到負面影響；及(3)通過WeChat應用程式提供的服務質量可能會受到負面影響。公司正在進一步評估被禁制交易識別對集團的影響。

最後，騰訊公司表示，公司一直並將繼續與美國政府及美國其他利益相關者進行磋商，以達成長遠解決方案。倘上述事項有任何重大進展，公司將發佈進一步的公吿。