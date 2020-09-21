密件指滙控明知美國調查龐氏騙局　仍容許騙徒轉巨款到香港戶口

有外洩機密文件披露，滙豐控股在一宗涉及8000萬美元的龐氏騙局（Ponzi scheme）中，明知美國當局在進行調查，仍然容許涉案的可疑款項經美國轉帳到香港的戶口。

國際調查記者聯盟是從美國財政部轄下的金融犯罪網絡外洩文件中發現，滙控在2013至2014年間，明知監管機構正調查一宗涉及8000萬美元的龐氏詐騙案，仍先後透過在美國的業務將巨款轉移到香港的滙控戶口。

文件顯示，涉案的中國籍男子在洛杉磯任職教會牧師，聲稱經營投資銀行，投資百日即可獲利一倍，他透過社交網站、網上研討會及舉辦講座吸引投資者，並成功「吸金」8千萬美元；2013年9月加州監管機構知會滙控正在進行調查，同年10月、翌年2月及3月，滙控三度就涉及的交易提交「可疑活動報告」（suspicious activity reports），但直至4月美國證券交易委員會提出起訴才關閉涉案的香港戶口。到2017年，涉案男子在中國被捕及判處入獄3年。

文件指出，該宗騙案是在滙控於2012年因為洗黑錢問題，與美國政府達成19億美元和解協議後才開始，滙控當年曾承諾加強內部監管，阻止犯罪行為。

滙控回應稱，2012年已展開為期數年的改革，在超過60個司法管轄區提升打擊金融罪行的能力，相比起當年，如今已是更安全的機構，而美國當局亦確認滙控履行了與美國檢察官達成協議所規定的所有義務。