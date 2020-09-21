【白羅斯示威】再有10萬人上街　黑客洩漏大量警員資料抗議警暴

白羅斯（前稱白俄羅斯）示威持續，9月20日再有超過10萬人在首都明斯克示威，要求總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）下台。有黑客在網上公開大量警員資料，並威脅稱將陸續有來。

圖為9月20日，白羅斯繼續爆發示威，大量示威者擠滿了街道。（Reuters）

白羅斯連續第六個星期再爆發大規模示威，示威者高呼要求盧卡申科下台的口號，與防暴警察對峙。有示威者被防暴警察拉離隊伍，期間雙方發生衝突，有示威者向警察投擲玻璃樽，亦有示威者扯下警員的面罩。

同日有黑客在網上公開了超過2,000多名警察的個人資料，以報復警察的鎮壓行動。警方被指在鎮壓示威行動中，毆打及虐待示威者。而防暴警察在執勤時經常戴上面罩，令示威者無法辯認和投訴。

首批1,000人的資料首先在19日於Telegram上廣泛流傳，第二批約1,000人的資料在20日晚發布，主要針對西部城市布列斯特（Brest），當地警察被指下手特別重。

黑客在Telegram上發表聲明，指隨着拘捕行動繼續，將會有更多的警方個人資料會遭洩漏：「無人會在面罩下保持隱藏身份」。

政府已宣布會徹查事件，並嚴懲洩露個人資料的相關人士。

白羅斯在8月舉行大選，盧卡申科勝選連任。反對派批評選舉舞弊拒絕承認選舉結果，反政府示威至今持續。