澳洲塔斯曼尼亞270領航鯨灘上待救　10年來最大規模擱淺事件

澳洲一批海洋生物學家正在與時間競賽，他們計劃在塔斯曼尼亞島的西岸偏遠地區展開拯救行動，對象是擱淺的270條鯨魚，相信牠們是領航鯨（Pilot whale）。

行動會在22日早上正式開始，但有部分動物等不及救援。來自政府的科學家稱，看來已有至少25條死亡。

塔斯曼尼亞國家公園的西北區管理員德卡（Nic Deka）稱，動物在塔斯曼尼亞擱淺並不罕見，這種規模的擱淺也不是前所未見，「但我們至少10年未見過這種情況。」

發生鯨魚擱淺事件的地方，主要在麥夸里角（Macquarie Heads）3個不同的地點，它距離塔斯曼尼亞省首府霍巴特（Hobart）約200公里。另一個地點是距離該處數百米的沙洲。

有關方面相信牠們是領航鯨，成年的領航鯨身長可達7米，重達3噸。

德卡稱22日開始行動時，當地會有向外湧的潮水，這對他們有利。救援人員會利用這個情況盡力而為。

澳洲對上一次發生大規模動物擱淺事件是在2009年，約200條鯨魚擱淺。2018年也有逾100條領航鯨在新西蘭的海岸擱淺。

一些鯨豚通常是群體出動的，有時牠們會因為領隊的鯨豚「帶錯路」，或是因為牠們守在受傷的同伴身旁而擱淺。其他導致擱淺的原因包括患病、迷路、回聲定位系統出現問題；人類活動也可能影響牠們，包括軍事聲納及船隻碰撞等。