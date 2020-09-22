聯合國75周年　日本重提盼成為安理會常任理事國

日本外務大臣茂木敏充9月22日在一場紀念聯合國（UN）創立75周年活動上表示，「日本有決心以身為常任理事國的一員，認真盡到責任與義務，為實現和平且安定的國際社會做出貢獻」。

聯合國創立75周年之際，日本外務大臣茂木敏充稱日本準備好成為安理會常任理事國。（Getty）

據日本放送協會（NHK）報道，茂木敏充通過錄像演講指出，在包括新冠肺炎（COVID-19）疫情在內的多元化危機中，當務之急是改革安理會來實現更強有力的聯合國，他表達出日本以成為常任理事國作為努力目標。

茂木敏充表示，聯合國創立屆滿75周年，全球環境也發生很大變化。新冠肺炎疫情全球擴散，危機多元化、影響規模擴大，讓團結國際社會的聯合國存在意義，「提高到前所未有的程度」。

他說，為實現更強有力的聯合國，必須改革安理會，「應該擴充安理會席次，讓有能力和願意肩負重責的國家佔一席之地」。

茂木敏充還說，日本有決心以身為常任理事國的一員，認真盡到責任與義務，為實現和平且安定的國際社會做出貢獻。

聯合國安理會常任理事國共有5個成員國，包括美國、英國、俄羅斯、中國及法國。日本曾於2004年組成「四國聯盟」爭取成為常任理事國，但未能成功。