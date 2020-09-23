【聯合國大會】杜特爾特稱就南海仲裁結果　菲律賓不與中國妥協

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）9月23日在聯合國大會以視像形式發表講話，稱南海仲裁結果已是國際法的一部分，菲律賓不會與就此中國妥協，亦堅決反對任何削弱它的企圖。

杜特爾特在影片中發言並強調，菲律賓根據《海洋法公約》（UNCLOS）和2016年南海仲裁案裁決，確認其在南海的承諾。

他稱裁決已是國際法的一部分，已不能予以妥協，以及被一些政府淡化、削弱及棄置。菲律賓堅決反對任何削弱它的企圖。

杜特爾特說，菲律賓歡迎愈來愈多國家支持裁決。

國際仲裁法庭2016年7月12日就菲律賓控訴中國侵佔其海洋權益一案做出裁決。仲裁庭裁決內容包括，認為中國在「九段線」範圍內，主張的歷史權利沒有法律依據；仲裁庭認為，中國侵犯了菲律賓對其專屬經濟區和大陸架的主權權利；中方在南沙群島七個島礁，進行大規模的填海和人工島嶼建設活動，對珊瑚礁環境造成嚴重破壞。

中國一向不接受、不承認該裁決，反對且不接受任何以仲裁裁決為基礎的主張和行動。中國認為菲律賓單方面提起仲裁違反包括《公約》爭端解決機制在內的國際法。應菲律賓單方面請求建立的南海仲裁案仲裁庭自始無管轄權，所作出的裁決是無效的，沒有拘束力。中國在南海的領土主權和海洋權益在任何情況下不受仲裁裁決的影響。