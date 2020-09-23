【中美角力】美媒：德國正制定5G安全規則　默克爾反對全面禁華為

美國媒體9月23日報道，在封殺中國電訊設備製造商華為的問題上，德國成為一個例外，德國總理默克爾（Angela Merkel）正對抗國內鷹派，阻止對華為發全面禁令。

2020年9月14日，德國總理默克爾（右）在柏林總理府與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel，中）和歐盟委員會主席馮·德雷恩（Ursula von der Leyen，左）舉行視像新聞發布會（AP）

彭博社9月23日報道，有多個西方國家正在着手禁止華為的產品，但德國成為例外，目前德國正在制定規則確保其5G網絡安全，德國總理默克爾站在柏林的國安議題鷹派人士的對立面，阻止針對華為公司發布正式禁令。

報道引述三名知情人士透露，德國正在制定的法規草案將加強政府對5G設備供應商的審查，讓主要的內閣成員有更多空間可界定德國數據的安全風險。雖然法規反映了國際社會對華為的疑慮，但默克爾拒絕在核心立場上妥協，認為德國不能單單挑出華為發布針對式禁令。

在對華外交的問題上，德國總理默克爾曾多次與美國總統特朗普（Donald Trump）唱反調。圖為2019年8月26日，在法國比亞里茨（Biarritz）舉行的七國集團峰會上，特朗普與默克爾舉行雙邊會談（Reuters）

知情人士說，儘管規定可能會有所變化，但不太可能蓄意讓有關安全要求變得過份繁瑣，以構成實質上的華為禁令。

美國政府以華為設備引發國家安全風險為由，遊說多個盟國禁止華為參與5G建設。英國約翰遜（Boris Johnson）7月宣布，到2027年底，將華為公司的設備完全從英國的5G網絡中清除出去。

與英國明確排除華為的態度相比，法國的態度較為曖昧。8月29日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在與中國外長王毅會面結束後表示，法國不會把任何一家公司排除在該國5G建設項目之外，華為也不例外。但馬克龍表示，他偏向歐洲兩大供應商愛立信（Ericsson）和諾基亞（Nokia），並稱這兩大供應商為歐洲提供了「真正安全可靠的解決方案」。