【難民危機】奧地利總理：歐盟強制配額計劃不會奏效

歐盟將於9月23日推出一項新的難民庇護政策提案，奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）認為，歐盟應將重點放在加強保護外部邊境和打擊人口走私上，而不是重啟迫使會員國安置難民的配額計劃。這個計劃註定要失敗。

歐盟將於9月23日推出一項新的難民庇護政策提案，圖為9月11日莫里亞難民營被燒後的難民抗議集會。（美聯社）

據今日俄羅斯（RT）9月23日報道，歐盟將推出新的難民政策提案，強制尋求庇護者分配計劃。奧地利總理庫爾茨表示，恢復接受移民的強制配額註定要失敗。成員國應把重點放在保護歐盟外部邊界和打擊移民走私者上，同時幫助難民所屬的國家。

報道稱，僅2015年一年，就有100多萬來自中東和非洲的移民抵達歐洲。布魯塞爾試圖通過強迫每個成員國接受並安置指定數量的移民來解決移民湧入問題。但是，奧地利和中東歐其他較小的國家，如波蘭、匈牙利和捷克共和國，反對這項計劃。

歐盟內政事務專員約翰遜（Ylva Johansson ）承諾修改庇護政策，使其更加靈活。但她強調，需要一個共同的方法，以便為處於移民危機第一線的國家如希臘等，向其提供救濟。在本月較早時候，希臘萊斯沃斯島（Lesbos）莫里亞（Moria）難民營遭到大火破壞。