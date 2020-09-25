新冠肺炎｜嗅探犬加入抗疫大軍　駐守芬蘭機場　10秒極速檢測病毒

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情肆虐，及早找出感染者截斷傳播鏈是控制疫情的關鍵。芬蘭9月23日開始試行新的檢測方法，利用經過訓練的嗅探犬，於赫爾辛基機場為旅客檢疫。如果成效理想，將會是很好的檢疫方法，既可節省成本，也可快速辨別受感染的旅客。

四隻不同品種的狗由芬蘭嗅覺檢測協會負責訓練。牠們分為兩組，輪流為旅客檢測。自願接受檢測的乘客不會跟犬隻有身體接觸，他們會按照要求用紙巾擦拭皮膚，然後將紙巾放到罐內，並將罐交給負責的嗅探犬。

嗅探犬利用嗅覺辨別樣本是否帶有病毒，大約10秒便得出結果。牠們透過抓地、躺下、吠叫或其他方式給出答案，整個過程1分鐘內完成。如果結果呈陽性，乘客將要接受聚合酶鏈反應測試，確認嗅探犬測試的準確程度。

萬塔副市長Timo Aronkyto表示，整個計劃成本為30萬歐元，跟其他大規模檢測乘客的方式相比是「非常便宜」。

赫爾辛基大學的馬匹和小型動物醫學教授耶爾姆比約克曼（Anna Hielm-Bjorkman）表示，他們的研究發現，患者出現任何臨床病徵前五日，狗就能夠辨認出感染者，形容牠們十分擅長檢測病毒，準確度幾乎達到百分百。她認為，如果方法可行，很適合於醫院、港口、老人院、體育場所和其他文化活動採用。

阿聯酋數個月前開始於杜拜國際機場試行類似的計劃，由警犬負責進行檢測。澳洲、法國、德國和美國等地的研究員亦有探討利用犬隻作為檢測工具。芬蘭的計劃為期四個月，是迄今最大規模的實驗。