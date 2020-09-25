美國法官要求華府周五決定TikTok去向　特朗普：安全優先

TikTok遭美國封殺的期限臨近，該公司入稟美國法院要求阻止禁令，當地法院一名法官9月24日下令，要求華府在25日或之前決定延遲封殺行動，或是提交法律文件為決定辯護。

美國商務部早前下令蘋果及Google將TikTok從美國的應用程式商店上移除，有關禁令在27日生效。TikTok在23日要求法院頒令暫停封殺令，華盛頓地區法院法官尼科爾斯（Carl Nichols）24日舉行聽證會，TikTok的代表律師指禁令會為這個在美國有大約1億名用戶的應用程式帶來無法修補的傷害。

尼科爾斯表示，他不認同政府方面指禁令只是維持現狀看說法，因此要求司法部須在美國東岸時間25日下午2時半前決定是否同意延期。假如無意改變決定，他會在27日早上召開聽證會，聽取雙方陳詞後作出裁決。

另外，TikTok與甲骨文（Oracle）及沃爾瑪（Walmart）的交易仍未完成，總統特朗普（Donald Trump）24日稱，各方正致力達成協議，但他決定批准與否將視乎能否解決該程式帶來的安全因素。