【美國大選】霍士民調：拜登在3個關鍵州份領先特朗普

霍士新聞（Fox News）9月25日發布對美國州份的民意調查結果，顯示民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在關鍵州內華達州、俄亥俄州和賓夕凡尼亞州的支持率領先於特朗普（Donald Trump），其中在內華達州與賓夕凡尼亞州的優勢較為明顯。

在美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）去世後，霍士新聞展開一項民調，訪問可能投票的選民，結果顯示在美國各州，拜登的優勢主要來自女性、非白人、35歲以下以及65歲及以上的選民。特朗普的優勢則主要在白人選民、農村選民中。

報道稱，拜登在內華達州、賓夕凡尼亞州和俄亥俄州等關鍵戰場上支持率都在50%以上，均領先於特朗普，其中，內華達州領先11個百分點，賓夕凡尼亞州領先7個百分點，俄亥俄州則領先5個百分點。

民主黨總統候選人拜登於2020年7月9日訪問賓夕凡尼亞州斯克蘭頓的童年時代之家。（AP）

在這三個州中，多數人認為新冠肺炎（COVID-19）根本沒有得到控制，他們相信拜登能比特朗普更好地應對新冠肺炎。特朗普在經濟方面略有優勢，但僅領先3個百分點。

《華盛頓郵報》（Washington Post）9月25日報道，三個州更多的選民表示，他們相信拜登而不是特朗普會提名下一任最高法院大法官。