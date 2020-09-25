【金正恩道歉】朝鮮否認焚燒遇害韓公民屍體　韓外長表態推動對話

韓國一名於9月21日失蹤的韓國公務員在試圖向朝鮮投誠時，遭朝鮮軍隊射殺，引來韓方強烈不滿，並批評朝軍殺人後焚屍。韓國青瓦台表示，9月25日收到朝鮮方面的通知，朝鮮領袖金正恩就事件道歉，不過朝方否認有毀壞屍體。至於韓國外交部長康京和同日表態稱，仍需努力推動與朝鮮對話。

韓國指控朝鮮射殺一名韓國公民，事件或影響韓朝關係。圖為2020年9月24日在延坪島巡視的韓國軍人（AP）

朝方：把漂浮物澆汽油焚燒

韓國指控朝軍在槍殺一名韓國公民後焚燒屍體，朝鮮統一戰線部9月25日向青瓦臺發出通知，承認槍殺該名韓國公民，不過否認有毀屍。

據韓國方面講述，朝方的解釋是朝軍當時向該名非法越界的入侵者開槍射出10多發子彈，射擊距離為40至50米，之後越界者沒有任何動靜，朝軍於是在10多米外確認情況，發現該名身份不明的入侵者已經不在漂浮物上，只能看到大量血跡，朝軍因此判斷該名入侵者身亡，並根據國家應急防疫規定當場把漂浮物澆汽油焚燒。

圖為8月10日韓國外交部長康京和與德國外長馬斯在柏林舉行記者會。（Getty）

康京和9月25日透過網絡出席亞洲協會（Asia Society）舉辦的會議。她被主持人問到韓國政府雖然付出努力，但半島無核化與和平進程似乎倒退，康京和對此回應指，仍需努力推動與朝對話。她強調，是進還是退，需從長期視角加以判斷。

康京和說，每當發生類似事件時，韓方的對話意願和耐性都會有所削弱，但韓國應該從長計議，保持和平交往的方式。

康京和又指，朝鮮面臨新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情和水災，朝美及韓朝對話均陷入僵局。她說，與這個非常封閉和孤立的國家交往十分困難，需要許多耐性，「但我們仍希望朝鮮重回無核化與韓朝合作的對話，繼續對朝釋放對話資訊」。