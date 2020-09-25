習近平與菅義偉首次通話　日本盼加快推動中日韓自由貿易區談判

日本新任首相菅義偉9月25日晚上與中國國家主席習近平首次舉行電話會談。據中國官媒新華社報道，菅義偉提到日方願與中方密切溝通，確保年內簽署區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），加快推動中日韓自由貿易區談判。

習近平：妥善處理歷史等重大敏感問題

新華社的報道稱，在電話會談中，習近平強調中日互為重要近鄰和合作夥伴，近年中日關係重回正軌並保持向好勢頭，中方願與日本新政府一道，按照中日四個政治文件各項原則和精神，妥善處理歷史等重大敏感問題，不斷增進政治互信。

此次電話會談由日方提議，中方同意舉行。這是2018年5月以來中日首腦首次電話磋商，圖為菅義偉（AP）

習近平又稱，中日經貿合作在疫情衝擊下逆勢增長，展現出強勁韌性和巨大潛力，希望雙方共同維護穩定暢通的產業鏈供應鏈和公平開放的貿易和投資環境，提升合作質量和水平，他提到，中方支持日方2021年舉辦一屆成功的奧運會。

菅義偉：加快推動中日韓自由貿易區談判

至於菅義偉則表示，日方高度重視中國，把中日關係視為最重要的雙邊關係之一，兩國在抗擊新冠肺炎疫情中相互支持。菅義偉希望與習近平保持緊密溝通，致力於加強兩國經貿合作，深化人文交流，推動中日關係邁上新台階。

菅義偉稱，日方願同中方密切溝通，確保年內簽署區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），加快推動中日韓自由貿易區談判，共同維護地區產業鏈供應鏈穩定。