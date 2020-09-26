【金斯伯格離世】靈柩移至國會大廈　拜登賀錦麗出席悼念儀式

美國最高法院已故大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）的靈柩9月25日移至國會大廈，成為首位得到如此待遇的女性。民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）和副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）均有出席悼念儀式。

國會成員、軍方官員、金斯伯格的親友於國會大廈出席悼念儀式。眾議院首位女議長佩洛西（Nancy Pelosi）和參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）於大廈外迎接，儀仗隊負責將靈柩送到大廳。

身兼參議員的賀錦麗形容，金斯伯格是其中一位最偉大的美國人，而且絕對是為像她的女性開闢了道路。她說：「她（金斯伯格）衝破很多障礙。我知道她是有意這樣做的，因為知道像我這樣的人可以跟隨她的腳步。」

出席儀式的人士主要是女性和民主黨人，包括參議員沃倫（Elizabeth Warren）和克洛布徹（Amy Klobuchar）。參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）和眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）未有現身，共和黨黨鞭眾議員斯卡利斯（Steve Scalise）則有出席。

金斯伯格畢生致力爭取性別平等權利，成為不少人的榜樣。她是首位出任最高法院大法官的猶太女性，也是歷來第二位最高法院女大法官。她的葬禮下周舉行。