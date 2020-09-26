菅義偉首度現身聯合國大會　稱願意與金正恩會面

日本新任首相菅義偉9月25日在聯合國大會上發言，談及國際合作、奧運等議題，他表示有意無條件與朝鮮領袖金正恩會面，解決平壤方面綁架日本人的歷史問題。

菅義偉在錄影談話中表示，新型冠狀病毒（COVID-19）疫情導致全球陷入史無前例的危機，因此呼籲各國以此為契機，團結抗疫。他同時支持研發針對疫情的治療、疫苗及診斷方式，合作保障這些措施在全球公平分配，但強調需推動改革世衛。

菅義偉首度以日本首相身份在聯合國大會上發言。（Reuters）

疫情導致原定在今年舉行的東京奧運延期一年舉行，菅義偉認為，全球致力打擊疫情，因此承諾奧運和傷殘人士奧運可以在2021年上演，作為人類戰勝疫情的象徵。

至於東亞地區問題，菅義偉指會堅持歷屆政府的立場，盡快解決多名日本人在1970及80年代遭朝鮮綁架的事件，他認為受害者家人日漸老去，兩國應盡快處理問題，推動雙方建立正常關係，稱符合大家的利益，同時為區內和平及穩定有重要貢獻。菅義偉表明，願意在無條件下與金正恩會面。

另外今年正值廣島及長崎原爆75周年，菅義偉表示日本會致力推動全球無核化，呼籲各國廢除核武和承諾核不擴散。