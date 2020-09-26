【歐洲疫情】英國列倫敦入疫情觀察名單　東歐兩國單日確診創新高

新冠肺炎（COVID-19）在歐洲多國繼續肆虐。英國首都倫敦疫情持續，政府在9月25日把該市列入新冠肺炎觀察名單。東歐疫情也升溫，波蘭與斯洛伐克在9月25日的單日確診紀錄均創新高。

據英國政府25日公布資料，該國新增6,874宗確診病例，累計增至423,236宗；死亡病例增加34宗，累計增至41,936宗。新增確診病例中有584宗來自倫敦。

英國官員9月25日表示，倫敦確診病例上升，已被加入政府新冠肺炎觀察名單，倫敦所有自治市鎮都被劃為「需要關注地區」（areas of concern），但政府尚未宣布進一步限制。

政府每周發布疫情觀察名單將感染率較高的地區劃分為「需要關注地區」、「需要進一步支持地區」（areas of enhanced support）及「需要介入地區」（areas of intervention）。

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東歐多國疫情亦未見出現放緩跡象。波蘭衛生部9月25日公布，該國新增1,587宗確診病例，連續2天創單日新高，確診病例累計增至84,396宗；死亡病例增加23宗，累計增至2,392宗。

斯洛伐克政府網站9月25日公布數據顯示，該國新增419宗確診病例，連續第3天打破單日確診記錄。確診病例累計增至8,048宗；死亡病例未有增加，維持在41宗。

捷克衛生部9月26日數據顯示，該國25日新增2,946宗確診病例，為目前第2高的單日確診紀錄，確診病例累計增至61,318宗；死亡病例增加15宗，累計增至582宗。