中芯國際傳遭美國制裁　專家：將對全球供應鏈產生巨大連鎖反應

英媒9月26日披露，美國已決定對中國最大晶片製造商中芯國際（SMIC）實施制裁。專家稱，此舉將對全球供應鏈產生很大的連鎖反應，也有可能招致北京報復。

路透社26日報道報道，美國商務部向多間有份向中芯國際出口的企業發出信件，內容提到對中芯國際的出口可能被利用在「軍事最終用途上」，會構成「不可接受的風險」。企業日後需要獲得許可，才可以向中芯國際出口科技產品。

報道引述3名知情人士透露，這一最新舉措標誌着美國政策與今年早些時候相比發生了轉變。當時，美國商務部吿訴申請向中芯國際出售「軍用終端用戶」許可證的企業，這些許可證是不必要的。

主攻國際貿易的華盛頓律師克萊因（Nicholas Klein）認為，與美國封殺中國短片應用程式抖音海外版TikTok相比，美國將中芯國際列入黑名單是更為重要的行動，美國對中芯國際和華為等中國國有龍頭企業實施愈來愈多的限制，而從全球經濟的角度來看，今次將對全球供應鏈產生相當大的連鎖反應。

克萊因指出，這些行動更有可能招致北京方面的報復性反應。

中芯國際則透過電郵發聲明指，未收到華府通知指公司會被制裁，強調公司與中國軍方沒有關係，沒有為任何軍事最終用戶或最終用途生產產品。中芯國際表示正持續與美國商務部接洽。