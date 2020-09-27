澳媒：特朗普提名巴雷特任最高法院大法官　為大選宗教策略

美國總統特朗普（Donald Trump）9月26日提名保守派法官巴雷特（Amy Coney Barrett）接任美國最高法院大法官一職。澳媒9月27日稱，此舉顯示在特朗普的2020年美國大選策略中，宗教扮演重要的角色。

澳洲廣播公司（ABC）27日報道，如果特朗普想贏得大選，他需要爭取白人基督教福音派選民支持。2016年的出口民調顯示，特朗普贏得近79%的白人福音派選民的支持，在支持特朗普的聯盟中佔了46%。但2020年民調顯示，特朗普在白人福音派選民中的支持率下滑了多達10個百分點。

巴雷特不是基督教福音派教徒，她是虔誠的天主教徒。但她的信仰已經成為一個熱門話題，很可能會引起任何基督徒的讚賞，尤其是那些反對墮胎的人。巴雷特相信憲法應該有嚴格的文字解釋，先例不應干擾憲法的解讀。

福音派比其他任何宗教團體都更相信宗教觀點應該對政策制定產生影響。巴雷特也曾暗示過類似的信念。

報道指，特朗普的美國最高法院大法官第二人選是拉戈亞（Barbara Lagoa）。這位法官在特朗普的佛羅里達州（Florida）捐贈者及選民中很受歡迎。有指特朗普對捐贈者表示，他打算在連任總統後、於第二任期內對拉戈亞有安排。報道稱，不從佛羅里達州挑選法官並不一定意味着特朗普將失去佛羅里達州的支持，但這可以被解讀為，他認為迎合宗教基礎對他爭取連任更為重要。