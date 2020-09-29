【新冠肺炎】英國疫情持續反彈　28日起拒絕隔離即屬違法

英國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續反彈，英國政府頒布新規定，拒絕隔離指令者即屬違法，可被罰款1,000英鎊。

圖為9月28日，倫敦街上一個寫着呼籲戴口罩的燈板。（Reuters）

英國截至9月28日新增確診患者4,044人，累計感染人數接近44萬。政府針對英格蘭地區頒布新規定，自9月28日起，拒絕隔離指令者即屬違法，可被罰款1,000英鎊，屢勸不聽者最高可被罰款1萬英鎊。

倫敦國王學院（King's College London）發表調查發現，在英國曾與新冠肺炎檢測呈陽性反應的人接觸的人中，只有11%的人被隔離，而在出現症狀的人中，只有18%的人會自我隔離，顯示未有遵守隔離措施可能是病毒持續散播的原因之一。.

另外，在病例數目急速上升的英格蘭東北部，政府宣布進一步實施限聚措施，包括禁止室內多個家庭聚會，並禁止前往拜訪他人，否則可面臨最高6,400英鎊的罰款。

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40間大學出現確診

英國廣播公司（BBC）報道，全國約有40間大學在新學期開始後，出現確診個案，數千名學生須自我隔離。其中包括曼徹斯特都會大學（Manchester Metropolitan University），學校共錄得127名師生確診，1,700名學生需要隔離。多間學校決定提供遙距和面對面並行授課。