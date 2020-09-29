阿塞拜疆指控亞美尼亞軍進襲更多地方

阿塞拜疆（Azerbaijan）與亞美尼亞（Armenia）9月29日表示，雙方部隊為爭奪納戈爾諾－卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，納卡地區）領土都動用了重型武器。

兩國互相指責對方在軍事衝突中的不當行為。亞美尼亞國防部在一份聲明中指出，一部平民乘坐的巴士被阿塞拜疆我無人機擊中。阿塞拜疆國防部在聲明中指出，亞美尼亞藉由向Fuzuli-Jabrayilne及Agdere-Terter等地發動反擊以收復邊境的失土。

阿國防部發言人達爾加赫雷上校（Col. Vagif Dergahli）稱，佔據Khojavend區的一個亞美尼亞機動步兵團已被摧毀。

阿塞拜疆國防部發聲明稱，Fizuli城附近發生戰鬥，亞美尼亞部隊轟炸位於兩國邊境的達什卡桑區（Dashkesan）。達什卡桑區距離納卡地區車程最短約4個多小時。

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納戈爾諾－卡拉巴赫28日稱，再有28名軍人在衝突中死亡，導致當地累計已有59名軍人殉職。

土耳其之前否認外界指控它介入戰事，但2名敘利亞叛軍稱，土耳其派出敘利亞叛軍前往支援阿塞拜疆。