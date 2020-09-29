英國與加拿大宣布制裁白羅斯總統盧卡申科

白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）再拘捕多名示威者後，英國與加拿大在9月29日宣布制裁白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）及多名白羅斯官員。

路透社報道，這些新制裁包括入境禁令及資產凍結。英國外相藍韜文（Dominic Raab）表示，英方決定禁止受制裁的白羅斯官員入境英國或經英國銀行轉帳金錢，他表示「我們會向那些迫害自己國民的人追究責任。」

We have taken decisive action against Alexander Lukashenko, his National Security Adviser and Chief of Staff. They are banned from travelling to the UK or channelling money through UK banks.



We will hold to account those who persecute their own citizens.https://t.co/mr9Wb6mwzR pic.twitter.com/wVT4FEXdJ0 — Dominic Raab (@DominicRaab) September 29, 2020

英國制裁8人 加拿大制裁11人

這次受英方制裁的白羅斯官員包括8人，除了盧卡申科外，也有他的兒子兼國家安全顧問維克托（Viktor Lukashenko）、總統幕僚長謝爾蓋延科（Igor Sergeenko）、內政部長卡拉耶夫（Yuri Karayev）、副內政部長巴爾蘇科夫（Alexander Barsukov）及納扎連科（Yuri Nazarenko）、內政部隊副司令阿塔別科夫（Khazalbek Atabekov）及明斯克防暴警察主管巴拉巴什（Dmitry Balaba）。

圖為9月26日在白羅斯首都明斯克，蒙着面的防暴警察驅散並帶走被捕的示威者（Reuters）

至於與英國聯手協調制裁行動的加拿大則制裁11人，加拿大外交部在9月29日發表聲明稱，制裁盧卡申科及白羅斯其他10名違反人權的高級官員。

加拿大表示這些措施是作為支持白羅斯人民的外交行動一部分，又批評白羅斯政府打壓公眾示威與反對派活動，作出有系統的壓制行動及有國家支持的暴力行動。

白羅斯政局動盪，總統盧卡申科雖然在8月大選勝出，成功連任，但選舉遭質疑存在舞弊，當地爆發多次大型示威，要求盧卡申科下台，結果有大批示威者被捕，至盧卡申科9月23日舉行就職典禮，再激發民眾不滿。路透社報道，自大選以來，當地逾1.2萬人曾經被捕，數百人仍遭拘禁。

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