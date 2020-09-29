英國與加拿大宣布制裁白羅斯總統盧卡申科

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白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）再拘捕多名示威者後，英國與加拿大在9月29日宣布制裁白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）及多名白羅斯官員。

路透社報道，這些新制裁包括入境禁令及資產凍結。英國外相藍韜文（Dominic Raab）表示，英方決定禁止受制裁的白羅斯官員入境英國或經英國銀行轉帳金錢，他表示「我們會向那些迫害自己國民的人追究責任。」

英國制裁8人　加拿大制裁11人

這次受英方制裁的白羅斯官員包括8人，除了盧卡申科外，也有他的兒子兼國家安全顧問維克托（Viktor Lukashenko）、總統幕僚長謝爾蓋延科（Igor Sergeenko）、內政部長卡拉耶夫（Yuri Karayev）、副內政部長巴爾蘇科夫（Alexander Barsukov）及納扎連科（Yuri Nazarenko）、內政部隊副司令阿塔別科夫（Khazalbek Atabekov）及明斯克防暴警察主管巴拉巴什（Dmitry Balaba）。

圖為9月26日在白羅斯首都明斯克，蒙着面的防暴警察驅散並帶走被捕的示威者（Reuters）

至於與英國聯手協調制裁行動的加拿大則制裁11人，加拿大外交部在9月29日發表聲明稱，制裁盧卡申科及白羅斯其他10名違反人權的高級官員。

加拿大表示這些措施是作為支持白羅斯人民的外交行動一部分，又批評白羅斯政府打壓公眾示威與反對派活動，作出有系統的壓制行動及有國家支持的暴力行動。

白羅斯政局動盪，總統盧卡申科雖然在8月大選勝出，成功連任，但選舉遭質疑存在舞弊，當地爆發多次大型示威，要求盧卡申科下台，結果有大批示威者被捕，至盧卡申科9月23日舉行就職典禮，再激發民眾不滿。路透社報道，自大選以來，當地逾1.2萬人曾經被捕，數百人仍遭拘禁。

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