卸任美國駐中國大使為對華強硬政策辯護　指北京導致關係失衡

即將卸任的美國駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）9月29日接受美聯社專訪，為美國的對華強硬政策辯護，指總統特朗普（Donald Trump）的政府於貿易方面取得進展，並期望延伸至其他方面。

圖為2020年9月29日，即將卸任的美國駐中國大使布蘭斯塔德於北京的美國大使館接受美聯社訪問。（AP）

布蘭斯塔德於北京的美國大使館接受訪問，提到美國每次施壓時，中國均以同樣方法回應，例如關閉領事館和徵收關稅。他表示，「不幸的是，我們嘗試重新平衡關係，讓我們得到公平和互惠，但每當我們做些事時，他們導致關係維持不平衡。」

中國外交部長王毅曾形容，中美關係面對建立以來最嚴峻的挑戰。布蘭斯塔德則淡化有關擔憂，指兩國關係過往也有起伏，不過承認對華施壓可能導致情況迅速惡化，引致更多限制。

布蘭斯塔德認為，中美第一階段貿易協議，以及中方將芬太尼列為管制對象，均是正面發展。他說：「貿易方面，我認為我們得到他們的關注，我們正在取得進展。」他期望於傳媒和外交官員待遇方面也有進展。

布蘭斯塔德將中美關係惡化歸咎於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，並指中國國家主席習近平曾向特朗普保證疫情受控，但事實並非如此。