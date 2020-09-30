習近平與阮富仲通話　稱疫情防控成果體現制度優勢

中共中央總書記、中國國家主席習近平9月29日同越共中央總書記、越南國家主席阮富仲通話。習近平指出，中越兩黨兩國攜手取得疫情防控重大成果，體現出共產黨領導和社會主義制度的獨特優勢。

習近平表示，中越兩黨兩國在抗擊新冠肺炎（COVID-19）疫情過程中相互支持、共克時艱，攜手取得疫情防控的重大成果，用實際行動詮釋了「同志加兄弟」的深厚情誼，充分體現了共產黨領導和社會主義制度的獨特優勢。

習近平指出，疫情在全球蔓延再次表明，人類命運休慼與共，只有團結協作才能共渡難關。中方重視同越方探討疫苗生產等合作，願在疫苗研發完成並投入使用後，優先向發展中國家提供。中方堅決反對個別國家借疫情搞政治化、污名化、標籤化的圖謀，願同各國一道推動構建人類衛生健康共同體。

習近平強調，中國和越南山水相連，兩國在意識形態、發展道路、社會制度、價值理念等方面高度一致，把雙邊關係發展好符合兩國和兩國人民根本利益。2020年是中越建交70周年，面對世界百年未有之大變局加速演進，雙方應堅持共產黨領導和社會主義制度，堅持兩黨高層政治引領和理論經驗交流，深化對社會主義事業規律性認識；堅持推進後疫情時代雙邊務實合作；推進「一帶一路」和「兩廊一圈」對接合作；堅持弘揚兩國傳統友誼；堅持捍衛多邊主義和維護國際公平正義，通過友好協商解決矛盾和分歧，維護世界和地區和平發展良好勢頭。中國共產黨支持越南共產黨開好十三大，願繼續為越南社會主義建設事業提供力所能及的支持和幫助。

阮富仲表示，越中關係在兩國建交70年來總體保持向前發展勢頭，越方高度珍視並堅定維護同中國的友好合作關係，感謝中方在越南解放和發展各階段向越方提供的寶貴支持和幫助。越方希望同中方繼續加強兩黨兩國政治互信，發揮好兩黨對兩國關係的政治引領作用，堅持正確輿論導向，推動經貿合作取得新進展，支持深化地方層面交流合作，並在多邊框架下加強協調配合，共同維護和平穩定的發展環境，妥善處理解決存在的問題，推動兩黨兩國關係取得新的歷史性發展。