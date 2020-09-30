【美國大選】美媒訪問特朗普前支持者為何變心　原因包括不聽意見

美國媒體9月29日報道，該報社記者在美國3個搖擺州及德克薩斯州（Texas）訪問20多名總統特朗普（Donald Trump）的前支持者，了解他們變心的原因。這些前支持者的「倒戈」原因也各有不同，包括不滿意他處理醜聞手法、認為他不聽意見等。

美聯社29日報道，這些支持者在2016年大選中因為想美國有改變而支持特朗普，現時卻變換立場。有人在特朗普發表就職講話時已經決定好改變，有人則是因為他以粗言穢語形容其他國家及處理通烏門醜聞的方法而變心。一些支持者經歷2020年夏季的反種族歧視示威及新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情後，決定「離棄」他。

民眾：他不聽軍事領袖意見

64歲的佛羅里達州（Florida）居民斯托德邁爾（Dee Stoudemire）指自己是因為特朗普無視軍事顧問的意見、執意要從敘利亞（Syria） 撤軍而決定倒戈。她指，當領導人在世界事務上不聽軍事領袖的意見時，那就是問題了。德克薩斯州人延森（Shawna Jensen）表示，她不能投票予用如此醜陋的方法對待他人的人。

根據皮尤研究中心的調查，2018年中期選舉時，市郊地區的選民對共和黨的支持度已有下降。惟美聯社29日也指出，他們近日的調查顯示，共和黨選民對特朗普的支持度仍有86%。